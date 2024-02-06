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        Otomobilde 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye 170 bin lira ceza kesildi

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan otomobilde, avlanması ve satışı yasak 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye toplam 170 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:55
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        Otomobilde 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye 170 bin lira ceza kesildi
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        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan otomobilde, avlanması ve satışı yasak 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye toplam 170 bin lira idari para cezası kesildi.

        İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Aramada otomobilin bagajında çuvallara koyulmuş avlanması ve satışı yasak 6 kuğu ele geçirildi. Otomobildeki H.U., O.E. ve O.B., gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 şüpheli, haklarında Edirne Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından toplam 170 bin lira idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. Kuğular ise İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle doğal yaşam alanları olan Gala Gölü Milli Parkı'na bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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