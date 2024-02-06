Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı

        Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı.

        Kuş göç yolları üzerinde bulunan ve "kuş cenneti" olarak nitelendirilen Gala Gölü, küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri başta olmak üzere birçok kuş türünü barındırıyor.

        Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında gerçekleştirilen kuş gözlemine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünden uzmanlar katıldı.

        - Gala Gölü Milli Parkı

        Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

        "Kuş Cenneti" olarak anılan Gala Gölü Milli Parkı'nda 217 kuş türü bulunuyor. Göl, başta flamingo, pelikan, kuğu, kaz, ve ördek olmak üzere çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de bir otomobilin bagajında yakalanan yabani kuğular Gala Gölü'ne sa...
        Edirne'de bir otomobilin bagajında yakalanan yabani kuğular Gala Gölü'ne sa...
        Jandarmanın sanal devriyesinde belirlediği zararlı içerikteki internet adre...
        Jandarmanın sanal devriyesinde belirlediği zararlı içerikteki internet adre...
        Saros Körfezi'nde limanlar ve sahil şeridinde düzenleme başlatıldı
        Saros Körfezi'nde limanlar ve sahil şeridinde düzenleme başlatıldı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Trakya'da anıldı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Trakya'da anıldı
        Edirne'de eşini ve kayınpederini silahla yaralayıp intihar girişiminde bulu...
        Edirne'de eşini ve kayınpederini silahla yaralayıp intihar girişiminde bulu...