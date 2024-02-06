Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis

EDİRNE'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, sınır bölgesinde açılan ateş sonucu Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov'un (33) öldüğü olaya ilişkin görülen davada, tutuklu sanık Engin Erguvan (36), müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Kasım 2022'de Bulgaristan sınırındaki Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, Küçünlü köyü ile karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınırında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Engin Erguvan ve kardeşi Mustafa Erguvan bölgeden geçtiği sırada, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Kardeşler, sınır görevlilerine av tüfeğiyle ateş etti. Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Dimitrov Bıçvarov öldü, yanında görevli olan asker Raşko Raşkov ise yara almadan kurtuldu. Bulgar görevlilerin de ateşle karşılık verdiği olay sonrası kaçan Engin ve Mustafa Erguvan, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Engin Erguvan, ilk ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini belirtip, kardeşinin ise bir suçu olmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin Erguvan tutuklandı, kardeşi Mustafa Erguvan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Sanıklar hakkında Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Bulgaristan Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Petar Cigov'un da takip ettiği duruşmaya, ölen Petır Dimitrov Bıçvarov'un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov ve babası Dimitar Georgiev Bıçvarov ile ailenin avukatı, olaydan yara almadan kurtulan Raşko Raşkov, tutuklu sanık Engin Erguvan ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mustafa Erguvan ve avukatları katıldı.

KASTEN ÖLDÜRMEKTEN MÜEBBET HAPİS ALDI

Duruşmada hakim, ölen aile ve avukatları ile tutuklu sanık Engin Erguvan ve avukatlarına son sözlerini sordu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Engin Erguvan'a Bulgar Polisi Dimitrov Bıçvarov'u kasten öldürme suçundan müebbet, Bulgaristan askeri personeli Rashko Rashkov'u kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl, kamu malına zarar verme suçundan ise 6 ay ceza verdi. Erguvan'ın 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan kardeşi Mustafa Erguvan ise beraat etti.

'HİÇBİR KARAR OĞLUMU GERİ GETİRMEYECEK'

Adliye çıkışı kararı değerlendiren, Petır Dimitrov Bıçvarov'un babası Dimitar Georgiev Bıçvarov, "Bu karar bundan sonra polise saldırmayı düşünen herkese bir ders olsun. Sonuç olarak ne kadar şey söylesek de benim oğlumu geri getirmeyecek. Kardeşinin serbest kalması konusunda itiraz edip etmeyeceğimizi avukatımızla görüşüp karar vereceğiz" dedi.

'ADALET TECELLİ ETTİ'

Bıçvarov ailesinin avukatı Coşkun Molla da adaletin tecelli ettiğini belirtti. Molla, "Adaletin tecelli ettiğini gördük. Mahkeme, iddianamede talep edilen suçlamaların gerçekleştiğini, sabit olduğunu değerlendirerek müebbet hapisle cezalandırdı. Hukuki açıdan olması gereken, tatminkar bir karar. Tabii ki manevi açıdan üzüntülerinin giderilmesi mümkün değil ama sonuç olarak olumlu bir karar çıktı" diye konuştu.