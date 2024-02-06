Gençleri davul zurnayla askere uğurladıklarını ifade eden Atalay, programa katılanlara teşekkür etti.

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde vatani görevini yerine getirecek askerler için tören düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede 39 bin 134 koyun ile 3 bin 765 keçinin aşılanması için çalışma başlattı.

Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Sevgili, yatırımcıları bölgeye davet etti.

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