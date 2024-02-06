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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:28
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        OSB'yi gezen Sevgili, altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Sevgili, yatırımcıları bölgeye davet etti.

        - Brusella hastalığı ile mücadele çalışmaları

        İpsala ilçesinde brusella hastalığına karşı küçükbaş hayvanlar aşılanıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede 39 bin 134 koyun ile 3 bin 765 keçinin aşılanması için çalışma başlattı.

        Aşılama çalışmalarının yaklaşık 40 gün süreceği belirtildi.

        - Asker uğurlama töreni düzenlendi

        İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde vatani görevini yerine getirecek askerler için tören düzenlendi.

        Belediye Başkanı Ufuk Atalay, bir düğün salonunda düzenlenen programda, 18 gencin askere gideceğini söyledi.

        Gençleri davul zurnayla askere uğurladıklarını ifade eden Atalay, programa katılanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından askere gidecek gençler ve yakınları müzik eşliğinde eğlendi.

        - Belediye meclisi toplanacak

        Keşan Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirilecek.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, 8 Şubat Perşembe günü toplanacak olan mecliste 12 gündem maddesi görüşülecek.

        Toplantının saat 15.00'da belediye binasında gerçekleştirileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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