Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Keşan'a ulaştı

TOKATOnbeşli Torunları Derneği Başkanı ve gazi torunu Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında şehitler anısına, İstanbul'dan Çanakkale'ye başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yılı için şehitler anısına, elinde Türk bayrağı ile 7 gün önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yürümeye başlayan Saffet Gümüş, Keşan'a ulaştı. Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 6'ncısını yaptığını söyledi. Gümüş'ü ilçe girişinde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu karşıladı. Saffet Gümüş, Uslu'ya Türk bayrağı hediye etti.

‘ŞEHİTLER YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM’

Saffet Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 6'ncısını düzenlendiğini belirterek, “Allah bu senede bana nasip eyledi. Bu yürüyüşte benden desteklerini esirgemeyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye çok teşekkür ediyorum. Bugün yürüyüşümün 7’nci günü. Keşan’a gelebildim. Nasip olursa 18 Mart’ta Çanakkale’de olacağız. Turan Hançerli başkanımdan aldığım bu bayrağı Çanakkale Valimize teslim edip, görevimizi tamamlamış olacağız. Allah bedenime sağlık verdiği süre içerisinde ben Çanakkale için, bu vatan için, bu al bayrak için şehit olanları hiçbir zaman unutmadım, unutturmadım ve unutturmayacağım. Şehitler yolunda yürümeye devam edeceğim. Benden sonrada inşallah torunlarımız devam edecek. Çünkü bizim onlara borcumuz çok. Bizim onlara vefamız çok. Ne yapsak azdır, diyoruz. Onlar bundan 109 yıl önce Çanakkale’de bu vatana, bu al bayrağa sahip çıkmasalardı şu an bizim burada olma şansımız yoktu. Evimiz, barkımız, vatanımız olmazdı” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu da, “Kendisine ‘hoş geldin’ diyoruz. Dönemimizde 5’inci defa kendisini karşılıyoruz. Gerçekleştirdiği, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde biz de kendisine eşlik ediyoruz. Onu burada ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Şehitlerimizi unutmamak adına kendisine her türlü desteği vermeye hazırız. 5 yıldır hep yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.