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        Edirne'de bir haftada 232 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 232 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:41
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        Edirne'de bir haftada 232 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 232 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde 232 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Haklarında yasal işlem yapılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla da 11 şüpheli gözaltına alındı, 7 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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