Turizm öğrencileri Edirne tava ciğerinin hazırlanışını ustasından öğrendi
Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Edirne'nin meşhur tava ciğerini ustalar eşliğinde uygulama mutfağı ile buluşturdu.
Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Edirne'nin meşhur tava ciğerini ustalar eşliğinde uygulama mutfağı ile buluşturdu.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri ile bir araya gelen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ve tava ciğeri ustası Uğurcan İmrak, okulun uygulama mutfağında ciğer kesme ve pişirme dersi verdi
Edirne tava ciğerinin mutfak geçmişine dair gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından etkinlik, ciğerin temizlenme ve doğranma aşamaları hakkında yapılan uygulama ile sürdü.
Eğitim etkinliği Dinar'ın deyimiyle "Kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif" Edirne ciğerinin usulüne uygun biçimde pişirilmesi ve özel sunum tabağının hazırlanmasıyla tamamlandı.
Tava ciğeri pişirme eğitiminin ardından hazırlanan ciğerler öğrencilere ikram edildi.
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