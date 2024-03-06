Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğunca "ulusal gün" resepsiyonu verildi

Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Edirne'de resepsiyon düzenlendi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından kentteki bir tesiste düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Edirne Valisi Yunus Sezer, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın protokol mensupları ile davetliler katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, yaptığı konuşmada, sınır ve dost ülke Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin her geçen gün geliştiğine vurgu yaptı.

Türkiye ve Bulgaristan arasında pek çok konuda işbirliği yapıldığını dile getiren Dimitrov, "İlişkilerimizin temeli iyi komşuluk, saygı ve karşılıklılık ilkesine dayanmaktadır. Ortaklığımız güvenlik, savunma, ticaret, ekonomi, enerji, modern teknolojiler, kültür ve turizm alanlarındadır. Sınır ötesi suçlarla, yasa dışı göçle ve terörle mücadelede işbirliği en üst düzeydedir. Bulgar devletinin beklentisi, ikili diyaloğun devamı, her geçen gün güçlenmesi ve geliştirilmesi yönündedir." diye konuştu.

Programda müzik dinletisi de sunuldu.