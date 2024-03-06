Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 700 TIR kapasiteli yeni park yapılıyor

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda son günlerde oluşan TIR kuyruğunun, bölgedeki TIR Parkı'nın yetersiz kalmasından kaynaklandığını, aynı alana 700 TIR kapasiteli yeni bir park yapılması için çalışmaların başladığını söyledi. İlave parkla birlikte toplamda 1400 TIR kapasitesine çıkacak yeni parkla ilgili Vali Sezer, "15 gün içerisinde yaklaşık 700 TIR'ın daha alanda yer alacağı bir alan daha hazırlanacak. Şu anda altyapısı bitti ama üstyapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir 15 gün içerisinde orayı bitireceğiz" dedi.

Vali Yunus, Sezer, Edirne'de emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza ve göç idaresi müdürlüklerinin temsilcileriyle asayiş toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, özellikle gümrük kapılarında 2024 yılının ocak ve şubat ayında kaçakçılıkla mücadeledeki başarıya dikkat çekti. Sezer, gümrük kapılarında yolcu giriş ve çıkışlarına yılın ilk iki ayı itibarıyla bir önceki yıla oranla yüzde 17 artış yaşandığını belirtti. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda özellikle son günlerde oluşan TIR kuyruklarının, bölgedeki TIR Parkı'nın yetersiz kalmasından kaynaklandığını belirten Sezer, aynı alana 700 TIR kapasiteli yeni bir park yapılması için çalışmaların başladığını söyledi. Sezer, "Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda özellikle bu ay TIR trafiğinde yoğun bir artış söz konusu. Tabi oradaki TIR Parkı'nın biraz da yetersiz olması TIR kuyruklarına sebebiyet veriyor. Orada da şu anda ilave TIR Parkı'nın yapımıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Zannediyorum 15 gün içerisinde de yaklaşık 700 TIR'ın daha alanda yer alacağı bir alan daha hazırlanacak. Şu anda altyapısı bitti ama üstyapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir 15 gün içerisinde orayı bitireceğiz. Her yıl üzerine yüzde 15 koyarak devam ediyor araç ve yolcu girişindeki artış. Bizim üretimimizdeki ve ihracatımızdaki dinamizm dolayısıyla gümrük kapılarına da yansımış durumda" dedi.

'YOLCU VE ARAÇ GİRİŞ İLE ÇIKIŞLARINDA YÜZDE 17'LİK ARTIŞ YAŞANDI'

Sezer, 2024 yılının ilk iki ayında gümrük kapılarındaki yolcu ve araç giriş ile çıkış sayılarını da paylaşarak, "2024 yılında bu 4 gümrük kapımızdan 354 bin 916 araç giriş yaparken, 371 bin 306 araç da çıkış yapmış durumda. Ayrıca kapılarımızdan 805 bin 148 yolcu girişi olurken, 856 bin 842 yolcu çıkışı gerçekleşmiştir. Bu toplam giriş ve çıkışlarda, geçen yıla oranla, araç ve yolcu trafiğinde yaklaşık yüzde 17'lik bir artışa tekabül etmektedir. Geçen yıl yerli ve yabancı turist olarak ilimizi 6 milyonun üzerinde ziyaret eden turist söz konusu. Özellikle gümrük kapılarının yoğunluğu her geçen yıl üzerine koyarak, yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 15 arasında araç ve yolcu trafiği olarak devam ediyor" diye konuştu.

'KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE İLK 2 YILDA GEÇEN YILIN 3'TE 1'İNE ULAŞILDI'

Gümrük kaçağı malzemelerin ele geçirilmesinde de yılın ilk ayında büyük başarı elde ettiklerini dile getiren Vali Sezer, "Bir taraftan da görevimiz; gümrük kaçağı malzemelerin ülkemize girişini engellemek ve yakalamak. Çünkü ekonomik olarak büyük bir kayıp. Bu sene, yani 2 aylık dönemde 318 bin 500 gümrük kaçağı malzeme şu ana kadar yakalanmış durumda ki bu oran geçen senenin, tüm yılın yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ediyor. Bunun ekonomik değeri de 500 milyon, yani yarım milyar lira civarında. Diğer taraftan yine gümrükte yüksek bir koordinasyon söz konusu. Bu da uyuşturucunun yakalanmasına da aksetmiş durumda. Gümrük kapılarımızdan 2024 yılı itibarıyla hem esrar hem kokain, hem de diğer sentetik uyuşturucularda yüksek oranda yakalama var. Geçen yıla oranladığımızda yüzde 116'lık bir artış söz konusu. 50,5 kilogram esrar, 176 kilo 676 gram kokain malzemesi, 6 kilogram metamfetamin yakalanmış durumda. Uyuşturucu noktasında da yine geçen tüm yılın neredeyse 3'te 1'ini iki ay içerisinde yakalamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'17 GÜN HİÇ HIRSIZLIK OLMADI'

Kentte hırsızlık olaylarında da azalma yaşandığını belirten Vali Yunus Sezer, "Özellikle mala karşı işlenen suçlarla yani hırsızlıkla ilgili olarak önemli çalışmalar yapıyoruz, tedbirler alıyoruz. Başta nerelerde ve kimler tarafından bu işler yapılıyor? Bunun tespitinden sonra, tedbirlerimizi aldık ve sevinerek arz edeyim, geçen yılın aynı ayına göre özellikle hırsızlık noktasında yüzde 63'lük bir azalma söz konusu. Son 60 günü baz alırsak yani ocak ve şubatı baz alırsak, günlük hırsızlık sayısı 1'e düşmüş durumda ve bu 60 gün içerisinde de 17 hem emniyet hem de jandarma bölgesinde hiç hırsızlığımız olmadı. Bu da ilimiz açısından çok önemli. Burada gösterilen yüksek performans, hırsızlıkların azalmasında büyük bir katkı sunmuş durumda" dedi.

'GÖÇMEN TRAFİĞİNDE YÜZDE 90 ORANINDA AZALMA VAR'

Kent içi ve sınır bölgesinde göçmen kaçakçılığıyla da büyük mücadele verdiklerini kaydeden Sezer, "İlimiz sınır ili olması dolayısıyla göçmen kaçakçılığı açısından ve göçmenlerin geçişi açısından bir transit il konumunda. Bu son Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve bizim burada almış olduğu, ortaya koyduğu kararlı mücadele ile ilimizde de göçmen trafiğinde yüzde 90 oranında bir azalma söz konusu. Bu iki aylık dönemde 2 bin 289 göçmen yakalandı ve organizatörlerle ilgili hem ilimizde hem de başka illerde bunu organize eden organizatörlerle ilgili operasyonlar gerçekleştirildi ve 84 organizatör yakalanmış durumda. Burada büyük bir mücadele söz konusu. İlimiz sınırlarından başlayarak komşu ülke sınırlarına kadar olan noktada, 90 noktada geçici ve kalıcı noktalarımızda arkadaşlar sürekli tedbirler alarak bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Bir taraftan hudut yollarımızı, devriye yollarımızı iyileştiriyoruz, yaptırıyoruz. Bir taraftan da elektro optik kuleler, asansörlü kulelerle beraber sınırdaki fiziki tedbirleri de iyice arttırmış durumdayız" diye konuştu.