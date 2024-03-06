Edirne Devlet Tiyatrosunda bu ay üç oyun sahnelenecek

Ayın son oyunu ise İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Cengiz Özek'in yazıp yönettiği "Çöp Canavarı" adlı çocuk oyununu olacak. Tek perdelik oyun, 26-27-28 Mart tarihlerinde 11.00 ve 14.00 saatlerinde izlenebilecek.

Bu ay sahnelenecek ikinci oyun ise "Çarpışma" olacak.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'de ve İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadığı zorlukların anlatıldığı oyun Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından 12-13-14 Mart tarihlerinde sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy", "Çarpışma" ve "Çöp Canavarı" oyunları sahnelenecek.

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