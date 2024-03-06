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        Emniyet müdürü şahitlik ettiği nikahta evlilik cüzdanını "kaybolmasın" diye geline verdi

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun şahitlik ettiği nikahta evlilik cüzdanını, "Ben hanımefendiye aile cüzdanını veriyorum ki kaybolmasın diye" sözleriyle geline vermesi nikaha katılanları gülümsetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:07
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        Emniyet müdürü şahitlik ettiği nikahta evlilik cüzdanını "kaybolmasın" diye geline verdi
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun şahitlik ettiği nikahta evlilik cüzdanını, "Ben hanımefendiye aile cüzdanını veriyorum ki kaybolmasın diye" sözleriyle geline vermesi nikaha katılanları gülümsetti.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü komiser Turgut Şanal ile doktor Nilay Çalışkan'ın nikahı Atatürk Kültür Merkezindeki salonda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından kıyıldı.

        Çiftlerin şahitliklerini Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, avukat Furkan Korkmaz ile Gülser Perim yaptı.

        Emniyet Müdürü Karaburun, yaptığı konuşmada genç çiftlere sevgi ve saygı üzerine kurulu bir evlilik diledi.

        Karaburun'un çiftin nikah akitlerinin hayırlı olmasını temenni ederek,"Ben hanımefendiye aile cüzdanını veriyorum ki kaybolmasın diye.." sözleriyle evlilik cüzdanını Nilay Çalışkan'a vermesi davetlileri gülümsetti.

        Çift daha sonra katılımcılarla anı fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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