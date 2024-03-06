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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'da Paşayiğit mesire alanının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:30
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        Keşan'da Paşayiğit mesire alanının açılışı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 5 yılda eser ve hizmet siyasetinde yeni bir çığır açtıklarını, 11 mahalleyi ayırt etmeden hizmete odaklandıklarını belirtti.

        Paşayiğit Mahallesi'ne mesire alanı ve Paşa Yiğit Bey Anıtı'nı kazandırdıklarını dile getiren Helvacıoğlu, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Özcan Kalyoncu’ya teşekkür etti.

        Daha sonra anıt ve mesire alanın açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Keşan TSO iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenleyecek

        Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), Keşan Halk Eğitimi Merkezi ve Saros OSGB iş birliğinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenleyecek.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Çarşamba gerçekleştirilecek eğitim için kayıtlar alınmaya başlandı.

        Son başvuru tarihinin 25 Mart olduğu, kontenjan sınırlı eğitim için detaylı bilgiye odanın sosyal medya hesapları ile web sitesinden ulaşılabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, tüm sektör ve mesleklerde çalışanların bu eğitimi alması gerektiğinin belirterek, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalıkları başta olmak üzere birçok konuda detaylı bilgi verileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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