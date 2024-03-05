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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:19
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        CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

        Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özcan'a teşekkür etti, seçimlerde başarılar diledi.

        Özcan da yaklaşan seçimlerde hayırlı olmasını dileyerek Helvacıoğlu'na başarılar diledi.

        Ziyarette, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır da yer aldı.

        - Keşan Belediyespor'lu Ahmet Tek, Antalya'da birinci oldu

        Keşan Belediyespor Atletizm Takımı Antrenörü ve sporcusu Ahmet Tek, Antalya Maratonu'nda kategorisinde birinci oldu.

        Tek, 9 bin sporcunun katıldığı maratonda 5 kilometreyi 15 dakika 47 saniyede koştu.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Tek'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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