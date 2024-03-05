Keşan Belediyespor Atletizm Takımı Antrenörü ve sporcusu Ahmet Tek, Antalya Maratonu'nda kategorisinde birinci oldu.

CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

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