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        Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı; 1 ölü

        EDİRNE'de 2 hafriyat kamyonunun çarptığı kazada Mehmet Gül hayatını kaybetti, diğer şoför gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:55
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        Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı; 1 ölü
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        EDİRNE'de 2 hafriyat kamyonunun çarptığı kazada Mehmet Gül hayatını kaybetti, diğer şoför gözaltına alındı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Lalapaşa ilçesi girişinde meydana geldi. E. K.'nin kullandığı 42 ALH 742 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mehmet Gül yönetimindeki 42 EKR 15 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Çarpmanın şiddeti ile araca sıkışan Mehmet Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi duyup, olay yerine gelen Gül'ün yakınları, gözyaşı döktü. Cenaze Edirne Sultan 1'inci Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.K. gözaltına alındı. Öte yandan çarpışan kamyonların aynı firmaya ait olduğu ve kentte süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı şantiyesine malzeme taşıdığı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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