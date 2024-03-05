Edirne'de taksiciler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duraklarına diğer duraklardan birer taksi aktarılacağını öğrenen taksiciler, durak kapasitelerinin dolu olduğu gerekçesiyle Edirne Belediye Başkanlığı önüne araçlarıyla giderek duruma itiraz etti, yetkililerle görüştü.

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