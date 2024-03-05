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        Saros Körfezi'ndeki İbrice Limanı'nın eski yapıları yenilenecek

        Saros Körfezi'nde, özellikle dalış sporu yapanların ilgi gösterdiği İbrice Limanı'nın atıl yapıları yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:59 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:07
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        Saros Körfezi'ndeki İbrice Limanı'nın eski yapıları yenilenecek
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        Saros Körfezi'nde, özellikle dalış sporu yapanların ilgi gösterdiği İbrice Limanı'nın atıl yapıları yenilenecek.

        İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantılarının dördüncü birleşimi Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, Keşan İbrice Limanı'nın onarım ve işletme projesi hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

        Proje ile Saros Körfezi'nde sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve limanın ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Liman içerisinde bulunan ve onarılacak yapılar Mecidiye Su Ürünleri Kooperatifinin sorumluluğunda işletilmek üzere sosyal tesis, tuvalet, otopark, balıkçı korunağı, soğuk hava deposu ve buzhane olarak düzenlenecek. Bu yapılar kooperatif üyelerinin balıkçılık faaliyetlerinde kullandıkları ekipmanlar ve avladıkları ürünlerin daha sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesini sağlayacak.

        Ayrıca liman içerisinde restoran ve kafe işletmesinin oluşturulması bölge halkı için istihdam yaratacak, özellikle yaz aylarında bölgeye gelen turistlerden ekonomik anlamda yarar sağlanacak."

        Proje üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

        -"Batık uçak" deniz altı turizmini canlandırdı

        İlk seferini 1995'te yapan, 2018 yılında emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Edirne'nin İbrice Limanı'na getirilmişti.

        Uçak, turizme katkı sunmak amacıyla 2019'da kıyıdan 1 mil açıkta batırılmıştı.

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