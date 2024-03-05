Edirne'de polisten kaçan otomobil sürücüsü uzun süren takip sonucu yakalandı
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kenarındaki su kanalına giren otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kenarındaki su kanalına giren otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi.
İdaresindeki otomobille "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından su tahliye kanalına giren otomobildeki sürücü Ş.S. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
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