Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polisten kaçan otomobil sürücüsü uzun süren takip sonucu yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kenarındaki su kanalına giren otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 23:49 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polisten kaçan otomobil sürücüsü uzun süren takip sonucu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kenarındaki su kanalına giren otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi.

        İdaresindeki otomobille "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

        Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından su tahliye kanalına giren otomobildeki sürücü Ş.S. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Saros Körfezi'ndeki İbrice Limanı'nın eski yapıları yenilenecek
        Saros Körfezi'ndeki İbrice Limanı'nın eski yapıları yenilenecek
        Edirne'de taksiciler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de taksiciler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi
        Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor
        Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor