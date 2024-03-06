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        Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:30
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        Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi heyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun'u makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk, komşuluk ve akademik iş birlikleri görüşüldü.

        Rektör Tabakoğlu, iki ülke arasında var olan iş birliklerini güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

        Trakya Üniversitesinin son yıllarda yaptığı uluslararası çalışmalar ve Bulgaristan üniversiteleri ile hayata geçirilen ortak projeler hakkında bilgi veren Tabakoğlu, yeni projeler ve etkinliklerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirileceğini ifade etti.

        Başkonsolos Orkun ise Trakya Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Heyet, Bulgaristan temasları kapsamında Burgaz Valiliği, Burgaz Belediyesi, Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ve Burgas Free Üniversitesini ziyaret etti. Heyet, Burgaz'daki Türk belediye başkanlarıyla da toplantı gerçekleştirdi.

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