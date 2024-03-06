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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:15
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 200 uyuşturucu hap, 12 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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