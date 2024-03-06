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        Edirne'de yılbaşından bu yana 2 bin 289 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde iki ayda 2 bin 289 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:39
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        Edirne'de yılbaşından bu yana 2 bin 289 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde iki ayda 2 bin 289 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

        Valilik toplantı salonunda Edirne'deki asayiş, güvenlik, trafik ve gümrüklerdeki çalışmaları değerlendiren Sezer, kentte emniyet ve huzurun sağlanması için çalıştıklarını ifade etti.

        Sezer, sınır kenti Edirne'de düzensiz göçün önlenmesi amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

        İl genelinde 90 denetim noktası kurulduğunu anlatan Sezer, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve burada bizlerin ortaya koyduğu mücadeleyle göçmen trafiğinde yüzde 90 oranında bir azalma söz konusu." dedi.

        Denetim ve kontrollerin aralıksız süreceğine dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

        "Yılbaşından bu yana 2 bin 289 düzensiz göçmen, 84 organizatör yakalanmış durumda. Mobil ve kalıcı denetim noktalarında tedbirler alarak bu mücadele sürdürülüyor. Bir taraftan hudut yollarımızı iyileştiriyoruz bir taraftan da elektro optik kulelerle sınırdaki fiziki tedbirleri iyice artırmış durumdayız. Malumunuz buraya hudut tugayı kuruldu, sınırdaki tedbirler tek elde yürütülüyor. Sınır hattında Milli Savunma Bakanlığımız, gerisinde emniyetimiz ve jandarmamız yoğun bir mücadeleyi devam ettiriyor."

        Sezer, sınır hattından yurt dışına kaçmaya çalışan 98 terör örgütü üyesinin de güvenlik güçlerince yakalandığını ifade etti.

        - Gümrüklerde araç ve yolcu trafiği arttı

        Sezer, Edirne'deki 4 gümrük kapısında araç ve yolcu trafiğinin arttığını dile getirdi.

        Gümrüklerdeki yoğunluğun her geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yükseldiğini belirten Sezer, "2024 yılında 4 gümrük kapımızdan 354 bin 916 araç giriş yaparken 371 bin 306 araç da çıkış yapmış durumda. Kapılarımızdan bu sürede 805 bin 148 yolcu giriş yaparken 856 bin 849 yolcu çıkışı gerçekleşti. Geçen yıla oranla araç ve yolcu trafiğinde yüzde 17'lik bir artış yaşandı." diye konuştu.

        Gümrüklerdeki yoğunluğa bağlı olarak yaşanabilecek aksaklıklara karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Sezer, sınır kapılarında gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucuya da geçit verilmediğini belirtti.

        Yılbaşından bu yana 318 bin 500 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiğini anlatan Sezer, aynı dönemde 233 kilogramdan fazla uyuşturucu yakalandığını dile getirdi.

        Sezer, il genelinde de asayiş ve güvenliğin sağlanması için önemli çalışmalar yapıldığını, geçen yılın dönemine kıyasla hırsızlık olaylarının yüzde 63 azaldığını vurguladı.

        Dolandırıcılıkla ilgili tedbirlerin alındığına da dikkati çeken Sezer, trafik kazalarının önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapıldığını ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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