Bakan Kacır: Edirne'yi kültürde, turizmde, sanayide ve eğitimde öncü şehirlerimiz arasına katacağız (3)

BAKANKACIR, KEŞAN GIDA İHTİSAS OSB’NİN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı kırsal Paşayiğit Mahallesi’ndeki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) temel atma törenine katıldı. Törene, Bakan Kacır’ın yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, oda ve borsa başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILAMIZ CUMHURİYET TARİHİMİZDE İLK DEFA 1 TRİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI'

Törende konuşan Kacır, ülkenin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını, ekonomik ve siyasi bağımsızlığın sigortası, kalkınmanın ise teminatı olarak gördüğünü belirterek, "İşte bu anlayışla siyasi istikrarsızlık, terör ve yanlış sanayi politikaları neticesinde akamete uğramış hikayeler tarihine dönen sanayileşme tarihimizin seyrini son 22 yılda değiştirdik. Ülkemizi araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla küresel bir üretim üssü haline getirdik. Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Türkiye ekonomisini inşa ettik. Son yıllarda bölgesel savaşlar, pandemi, afetler ve iklim krizi, gıda ve enerji tedarikinde yaşanılan zorluklara rağmen ülkemiz 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Gayrisafi yurt içi hasılamız Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 1 trilyon dolar barajını aştı. İhracatımız, kalkınmamızın lokomotifi imalat sanayinden aldığı güçle 255 milyar doları aştı. 32 milyon işgücüyle istihdamda da tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Yüzde 9,1 ile işsizlikte son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştık. Açıklanan her veri, ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Ekonomide elde ettiğimiz bu kazanımları uzun vadeli ve kalıcı refah artışına dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'MAZLUMLARIN UMUDU BİR ÜLKE OLMANIN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİK'

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda teknoloji geliştirme kabiliyetlerini üst düzeye çıkararak Türkiye’yi dünya sahnesinde hak ettiği noktaya taşıdıklarını ifade eden Bakan Kacır, "Çünkü Türkiye’nin kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmesini, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olabilmesini tercihten öte mecburiyet olarak görüyoruz. Hafızalarımızı tazeleyelim. Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken küreselleşmeyi vaz edenlerin ne düzeyde bencil tutum takındıklarına hep birlikte şahit olduk. Bazı gelişmiş ülkelerde yoğun bakım altyapısının yetersiz kalması neticesinde doktorların kimin ölüme terk edilmesi gerektiğine karar vermek zorunda bırakıldığı bir dönemi hep birlikte gördük. Hamdolsun güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısı ile pandeminin olumsuz etkilerini dünyanın birçok gelişmiş ülkesine göre daha az hasarla atlattık. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri başkanının büyük teknoloji girişimlerine çağrıda bulunmak zorunda kaldığı bir dönemde; ‘Biosys’ isimli yerli ‘startup’ımız tarafından geliştirilen solunum cihazımızın seri üretimini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda sanayi firmalarımızın da katkılarıyla iki haftada gerçekleştirdik. Yalnızca ülkemizin solunum cihazı ihtiyacını karşılamadık; ihraç ettiğimiz, hibe ettiğimiz cihazlarla tüm dünyaya nefes olduk. Mazlumların umudu bir ülke olmanın sorumluluğunu yerine getirdik. Evet, milli teknoloji hamlesi budur. Milli teknoloji hamlesi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığın güçlü üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetinden geçtiği anlayışıyla hareket etmektir" diye konuştu.

'152 BİNDEN FAZLA NİTELİKLİ İSTİHDAM OLUŞTURACAK 408 MİLYAR LİRA SABİT YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Bakan Kacar, dünyadaki iklim değişiklikleri, küresel göç, artan nüfus ve bölgesel savaşlar neticesinde gıda arz güvenliğinin ülkeler için beka meselesi haline geldiği bir döneme adım atıldığını dile getirerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bu dönemde güçlü gıda sanayini ülkemizin geleceğinin teminatı olarak görüyoruz. Sektörümüzün sürdürülebilir ve kapsamlı büyümesini destekleyerek vatandaşlarımızın erişimini garanti altına alıyoruz. Sektörümüz tarımsal üretimimizin yerelde oluşturduğu katma değer ve istihdam için çarpan etkisi oluşturarak refahın yurt sathında yayılmasında önemli bir rol üstlenmekte. Bu nedenle, gıda sanayimizin üretim altyapısını güçlendirecek, katma değerli üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliğini artıracak adımları öncelikli olarak atıyoruz. Gıda sektöründe yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla katma değerli üretimi desteklemek üzere bu alanda proje yürüten 58 Ar-Ge merkezine ve 419 teknopark firmasına toplamda 8,7 milyar lira ar-ge teşviki verdik. TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında son 22 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 26 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren bin 548 bilim insanı ve gencimize 11 milyar liradan fazla destek sağladık. Gıda İnovasyon Merkezimizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. Gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 5 bin 427 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Sektörümüzde 152 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak 408 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık. Gıda sanayimizin ihtiyaç duyduğu altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunmak üzere yurdumuzun dört bir yanında 11 adet Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurduk" ifadelerini kullandı.

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN HERKESİN DESTEKÇİSİYİZ, YANINDAYIZ'

Bugün de ülkenin Avrupa’ya açılan kapısında önemli ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alan Keşan’a kazandırılan gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kacır, "Sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerle tarım ve hayvancılıkta önemli bir marka olan Keşan ilçemize kazandırdığımız bu OSB’nin, güçlü Ar-Ge ve insan kaynağı vizyonuyla gıda sektöründe nitelikli yatırımların adresi olacağına inancım tam. 141 hektarlık alanda 96 sanayi parseline sahip organize sanayi bölgemizde inşallah 2024 yılı sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Sanayicilerimizin yatırımlarına en kısa sürede başlamalarını sağlıyoruz. Bizler Türkiye için çalışan, Türkiye için hayal kuran, Türk ekonomisinin büyümesi, gelişmesi, küresel ölçekte hak ettiği seviyelere ulaşması için taş üstüne taş koyan herkesin destekçisiyiz, yanındayız" dedi.

Dua edildikten sonra, Bakan Kacır temel atma makinesinin butonuna bastı. Bakan Kacır, temel atma töreninin ardından kara yoluyla İstanbul’a hareket etti.