Bakan Kacır, ramazan pidesi yaptı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne'de, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfak' projesinde kursiyerle birlikte ramazan pidesi hazırladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de, Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), 'Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Projeleri' açılış törenine katıldı. 17 projenin açılışını yapan Bakan Kacır, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' projesinin mutfağını ziyaret etti. Kacır, burada önlük ve eldiven giyerek kursiyerlerle birlikte ramazan pidesi hazırladı. Hamur açan Kacır, ramazan pidesini de fırına göndererek pişirdi. Kacır, "Gastro-Akademi ile Gelecek Mutfakta projesiyle hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için istihdam garantili eğitimler veriyoruz" dedi.