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        Bakan Kacır, ramazan pidesi yaptı

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne'de, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfak' projesinde kursiyerle birlikte ramazan pidesi hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:35
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        Bakan Kacır, ramazan pidesi yaptı
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        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne'de, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfak' projesinde kursiyerle birlikte ramazan pidesi hazırladı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de, Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), 'Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Projeleri' açılış törenine katıldı. 17 projenin açılışını yapan Bakan Kacır, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' projesinin mutfağını ziyaret etti. Kacır, burada önlük ve eldiven giyerek kursiyerlerle birlikte ramazan pidesi hazırladı. Hamur açan Kacır, ramazan pidesini de fırına göndererek pişirdi. Kacır, "Gastro-Akademi ile Gelecek Mutfakta projesiyle hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için istihdam garantili eğitimler veriyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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