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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:55
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Giyim Sanayi AŞ Genel Müdürü M. Sayhan Türkeş ve firma çalışanlarını ziyaret etti, projelerini anlattı.

        İba, her kesime hitap edecek proje hazırladıklarını söyleyerek desteklerini istedi.

        Yerel seçimlere kısa bir süre kala ziyaret ve çalışmaların sürdüren İba, Edirne’yi güçlerine güç katacak ve tüm hemşerileri için çok yaşanılır bir kent yapacaklarının belirtti.

        - CHP'nin adayı Filiz Gencan Akın

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerine iftar verdi.

        CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, programda yaptığı konuşmada, Edirne'deki yerel seçimin parti adayları değil iki zihniyet arasında geçecek bir seçim olduğunu savundu.

        Akın'ın kenti Edirnelilerle beraber yöneteceğini dile getiren Toprak, seçimlerde Akın'a destek istedi.

        Akın da yeni yönetim anlayışıyla şehri tüm paydaşlarla birlikte yöneteceklerini söyledi.

        Şehri yönetirken sivil toplum örgütleri, odalar ve mahalle meclisleriyle hareket edeceklerini anlatan Akın, "Bu yeni dönemimizde hepimiz bu şehri yönetirken birlikte olmak gayretiyle, birlikte olma arzusu içerisindeyiz." diye konuştu.

        Programa CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün ile CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        -Saadet Partisi adayı Tezcan Karakütük

        Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, Saadet Partisi olarak "Adil düzen" ilkesini temel alan bir yönetim anlayışı sunduklarını belirtti.

        Karakütük, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde 31 Mart seçimlerinde seçmenlere iyi bir yönetim anlayışı teklif ettiklerini söyledi.

        Yönetimde adaleti, katılımı ve şeffaflığı esas alan bir yönetim modeliyle belediye başkanlığına talip olduğunu ifade eden Karakütük, şunları kaydetti:

        "Yerelde sorunları birlik ve dayanışma içinde çözecek, adil bir paylaşım ve yönetim anlayışıyla, katılımcı istişare ile halkımızın refahını en üst düzeye çıkaracağız. Saadet Partisi olarak "hak temelli yönetim' diyoruz. Bu anlayışla yönetimde yeni bir çağ açıyoruz. Bu anlamda birlikte yürüyecek, birlikte düşünecek, birlikte yöneteceğiz."

        Ziyarete Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisi Tanıtma Başkanı Selim Kaya, Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Adayı Faruk Yalçınkaya da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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