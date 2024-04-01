Edirne'nin ilk kadın başkanı için meşaleli kutlama

EDİRNE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Filiz Gencan Akın’ın belediye başkanı seçilmesi, partililer tarafından coşkuyla kutlandı. Partililer, parti binası önünde meşaleler yaktı, davul ve zurna eşliğinde havai fişek atarak kutlama yaptı.

Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Filiz Gencan Akın, belediye başkanlığına seçildi. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olan Akın için, parti binası önünde kutlama yapıldı. Meşaleler yakılan, davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanan kutlamada havai fişekler atıldı.

'HEP BERABER BAŞARDIK' Toplanan partililere konuşan Akın, Edirne için yeni bir gelece inşa edeceklerini söyledi. Akın, "Bu işi hep beraber başardık. Çok gururlu ve mutluyum. Buradan oy veren tüm hemşehrilerime, oy vermeyen tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Ben bundan sonra Edirne'nin belediye başkanı olacağım. Hep ne dedik? Ailemiz gün geçtikçe büyüyecek dedik. Biz daha kalabalık olacağız. Daha çok birlikte olacağız dedik. O yüzden bugün de o noktadayız. Hislerimi tarif edemiyorum şu anda. Çok mutluyum ve dediğim gibi artık işimiz bundan sonra başlıyor. Mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Edirne için yeni bir gelecek inşa edeceğiz, bunu yine hep beraber yapacağız. Bu yeni dönem söylemlerimizin eyleme dönüştüğü dönem olacak. O yüzden bizler çok mutluyuz, çok umutluyuz, çok teşekkür ediyorum" dedi.