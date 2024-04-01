Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin ilk kadın başkanı için meşaleli kutlama

        EDİRNE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Filiz Gencan Akın'ın belediye başkanı seçilmesi, partililer tarafından coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:36 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin ilk kadın başkanı için meşaleli kutlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Filiz Gencan Akın’ın belediye başkanı seçilmesi, partililer tarafından coşkuyla kutlandı. Partililer, parti binası önünde meşaleler yaktı, davul ve zurna eşliğinde havai fişek atarak kutlama yaptı.

        Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Filiz Gencan Akın, belediye başkanlığına seçildi. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olan Akın için, parti binası önünde kutlama yapıldı. Meşaleler yakılan, davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanan kutlamada havai fişekler atıldı.

        'HEP BERABER BAŞARDIK'

        Toplanan partililere konuşan Akın, Edirne için yeni bir gelece inşa edeceklerini söyledi. Akın, "Bu işi hep beraber başardık. Çok gururlu ve mutluyum. Buradan oy veren tüm hemşehrilerime, oy vermeyen tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Ben bundan sonra Edirne'nin belediye başkanı olacağım. Hep ne dedik? Ailemiz gün geçtikçe büyüyecek dedik. Biz daha kalabalık olacağız. Daha çok birlikte olacağız dedik. O yüzden bugün de o noktadayız. Hislerimi tarif edemiyorum şu anda. Çok mutluyum ve dediğim gibi artık işimiz bundan sonra başlıyor. Mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Edirne için yeni bir gelecek inşa edeceğiz, bunu yine hep beraber yapacağız. Bu yeni dönem söylemlerimizin eyleme dönüştüğü dönem olacak. O yüzden bizler çok mutluyuz, çok umutluyuz, çok teşekkür ediyorum" dedi.

        'EDİRNE VE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

        Seçimlerde CHP'nin başarıyla çıktığını söyleyen Akın, "Buradaki sonuçlara odaklandık ama Türkiye'de de çok güzel sonuçlar oluyor. Edirne kazanacak dedik, Türkiye kazanacak dedik, Cumhuriyet kazanacak dedik. Dediğimiz gibi de oldu. O yüzden çok mutluyuz. Burada yereldeki değişim gerçekten çok umut verici. Aynı zamanda Türkiye'de de öyle. Birçok yeri kazandık. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bundan sonra artık hem Edirne'de hem Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Ve bu yeni dönem hepimiz için çok güzel olacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı

        Benzer Haberler

        Edirne'de CHP'li Akın ilk başkan oldu; 7 ilçeden 5'ini CHP, 2'sini AK Parti...
        Edirne'de CHP'li Akın ilk başkan oldu; 7 ilçeden 5'ini CHP, 2'sini AK Parti...
        Edirne'de CHP'li Akın ilk başkan oldu; 7 ilçeden 5'ini CHP, 2'sini AK Parti...
        Edirne'de CHP'li Akın ilk başkan oldu; 7 ilçeden 5'ini CHP, 2'sini AK Parti...
        Edirne Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Akın, seçim sonuçlarını...
        Edirne Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Akın, seçim sonuçlarını...
        Oyunu seyyar sandıkta kullanan hasta: Beni unuttunuz, diye üzülüyordum
        Oyunu seyyar sandıkta kullanan hasta: Beni unuttunuz, diye üzülüyordum
        1 hafta önce sahiplendiği köpeği ile oy kullandı
        1 hafta önce sahiplendiği köpeği ile oy kullandı
        Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor
        Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor