Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma Bulgaristan'a gitmeye çalışan 5 kaçak göçmeni yakaladı.
EDİRNE’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma Bulgaristan’a gitmeye çalışan 5 kaçak göçmeni yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy’de yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek isteyen 5 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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