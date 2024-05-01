Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 148 şüpheli yakalandı

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 148 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 148 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 148 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 148 şüpheli yakaladı.

        Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Valisi Sezer'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Edirne'nin turizmi masaya yatırıldı
        Edirne'nin turizmi masaya yatırıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi