Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında yangın (3)

VALİSEZER: HASTALARI ETKİ EDEN BİR DURUM YOK

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle hastaneye gelip çalışmalar hakkında bilgi alan Edirne Valisi Yunus Sezer, yangına itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirterek, "Şu an itibariyle soğutma çalışmaları devam ediyor. Sadece çatıya sirayet eden bir yangın. Bununla ilgili olarak da 9'uncu katta çocuk servisimiz var. Burada risk almamak adına onları alt katlara, rektörümüzle, başhekimimizle alt katlara aldık. 6 tane çocuğumuz da devlet hastanesine sevk edildi. Herhangi bir yaralama, herhangi bir hastalara etki eden bir durum yok. Şu an itibariyle de büyük oranda yangınla ilgili kontrol sağlanmış durumda. Ama soğutma devam ediyor" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiyenin gerekli raporu düzenleyeceğini söyleyen Sezer, "Şu an itibariyle yani yangını söndürmesiyle daha çok meşgul oluyorlar. Belki oradaki elektrik aksamından olabilir. Ya da başka hadise olabilir. Onunla ilgili net bir şey rapor sonucunda ortaya çıkacak. Şu anda hastaları etkileyen bir durum söz konusu değil. Yanında rektörümüz de var. Biz sadece en üst katı tedbir amaçlı olarak alt katlara tahliye ettik. Şu an hastalarımızı etkileyen bir durum söz konusu değil" diye konuştu. REKTÖR: HASTALARA BİR ZARAR DOKUNMADI

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yangın çıkan çatının altında bulunan 9'uncu kattaki hastaların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı boşaltıldığını belirterek, "Yoğun bakım tedbir olsun diye hızlıca Devlet Hastanesine aktarıldı. Çok şükür şu anda hastalarımıza herhangi bir zarar dokunmadı. Çok hızlı müdahale eden itfaiye ekibine, sayın valime çok teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi. YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI Eşi gün içinde ameliyattan çıkan Sadık Bayrak, yangın sırasında yaşadığı korkuyu gözyaşlarıyla anlattı. Eşi Sıtkiye Bayrak ile birlikte hastane bahçesinde bekleyen Bayrak, "Alarm çaldı, sonrasında çatı katında yangın olduğunu söylediler. Eşim tedavi görüyordu, ameliyattan yeni çıktı. Korkmamak elde değil, sadece ben değil çok kişi korktu. Şimdi söndürülmesini bekliyoruz" dedi.