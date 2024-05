15 metrekarelik atölyesinde ürettiği 3 telli sazları dünyaya pazarlıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki 15 metrekarelik atölyede Teke Yöresi'nde çalınan Yörüklere ait bir çalgı türü olan 3 telli saz, kozağaç curası, kopuz ve bağlama yapan Ahmet Uğur Parmaksız (54), bunları Amerika, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelere de pazarlıyor. Amacının özellikle 3 telli sazın daha fazla bilinir hale gelmesi olduğunu belirten Parmaksız, "Örneğin ilkokullarda çocuklara bu saz öğretilebilse, flütten çok daha iyi netice alınır. Bu enstrüman belki bizim kültürümüze daha yakın olduğu için çocukların müziği öğrenmesine yarayabilir. Böylece ileride daha çok müzisyenler çıkabilir. Halk müziğimizin gelişmesi anlamında da çok farklı yerlere gidebiliriz" dedi.

3 telli sazın Teke Yöresi'nde çalınan Yörüklere ait bir çalgı olduğunu ifade eden Parmaksız, "Bağlama ailesi çok geniş bir yelpazeye sahip. Bunların içerisinde bu en küçük olanı. Bunun en büyük özelliği elle, parmakla çalınıyor olması. Tezene kullanmıyoruz. Kendine göre teknikleri var. Bununla ilgili Türkiye'de çok fazla bilgi yok. Bununla ilgili Türkiye'de yazılı kaynak yok diyebilecek kadar az. Direkt bu sazı insanlara öğretebilecek bir metot kitabı maalesef yoktu. Ben bununla ilgili 2 yıllık bir araştırma yaptım. Notalarını çevirdim ve bir kitabını yayımladım. Bu sazın biraz daha insanlar tarafından bilinmesi gerekiyor. Örneğin ilkokullarda çocuklara bu saz öğretilebilse, flütten çok daha iyi netice alınır. Bu enstrüman belki bizim kültürümüze daha yakın olduğu için çocukların müziği öğrenmesine yarayabilir. Böylece ileride çok daha müzisyenler çıkabilir. Halk müziğimizin gelişmesi anlamında da çok farklı yerlere gidebiliriz. Mesela benim öğrencilerim var. İnternet üzerinden ders yapıyoruz. İkizler ve Berlin'de yaşıyorlar. Biri İda, diğeri Ege. 9 yaşında başladık, şu an 10 yaşındalar. 1 yılı geçtik ve 40 tane türkü çalıyorlar. Bunu haftada 1 gün, 1 saat internet üzerinden görüntülü ders vererek yapıyorum. Küçük olması, 3 telli olması nedeniyle daha çabuk öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Üniversitesi'ne 3 telli saz gönderdiğini dile getiren Parmaksız, "Kolombiya Üniversitesi'nde rektör bu sazı biliyor ve alıyor. İtalya'ya, İspanya'ya, Almanya'ya bu sazdan gönderdim. Türkiye'de de genelde İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara'ya gönderdim. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyorum. Bu sazı bilen alıyor. Çok özel bir saz bu. Bilen insanlar bunu araştırıyor. Türkiye'de de bunu yapan toplasanız 7-8 kişiyiz. Sınırlı sayıda üretiliyor. Elde yapılıyor. Ben bu sazdan ayda en fazla 3 tane yapabilirim. Sosyal medya üzerinden de insanlara ulaşıyorum" dedi.

'KENDİ ÖZÜMÜZLE İLGİLİ BİR TINI BU'

Ahmet Uğur Parmaksız, hedefinin daha iyi enstrümanlar yapmak, sazı daha fazla insanın tanıması ve çalması olduğunu kaydederek, "Her zamanda daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve bu sazın daha fazla kişi tarafından bilinmesini istiyorum. Çünkü kendi özümüzle ilgili bir tını bu. Bunda her yöre çalınıyor. Ben bununla deyiş de çalıyorum, Urfa türküsü de çalıyorum, Kırklareli türküsü de çalıyorum, Keşan oyun havası da çalabiliyorum. Her şey çalınıyor bu sazla. Çok pratik, rahatça taşınabilen, kimseyi rahatsız etmeden çalınabilen bir müzik aleti" diye konuştu.