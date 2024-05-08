Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca halk konseri verilecek
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca halk konseri verilecek.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca halk konseri verilecek.
Edirne Yerel Tarih Grubu tarafından düzenlenen konser kapsamında sanatçılar Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında yarın saat 20.30'da sahne alacak.
Edirne, Balkan, Rumeli türkü ve şarkılarının seslendirileceği konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ve oyun havalarından oluşan eserler de icra edilecek.
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