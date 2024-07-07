Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda dev Türk bayrağı açıldı

EDİRNE'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen dev Türk bayrağı selamlama seremonisi yapıldı. Er Meydanı'nda açılan Türk bayrağı, statta alkışla karşılandı.

Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayrak selamlama yapıldı. Ağalık ihalesinin ardından güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na inen cazgırlar, davul zurna ekibi üyeleri ve hakemler, dev Türk bayrağı açtı. Dev Türk bayrağı saha etrafında dolaştırılırken, marşlar çalındı. Bayrağı, güreşleri izlemeye gelen protokol üyeleri de ayakta alkışlayarak selamladı.