Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'nda çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Baran Yazgan, Ediz Ün, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Sezer'in makamında tebrikleri ile süren törende, Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı.

'EŞİNE TARİHTE AZ RASTLANIR BİR ZAFER'

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Hava Savunma Üsteğmen Eray Ülger, törende konuştu. Ülger, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 102'nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden, milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydandan da Ulu Önder'inin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bugün tüm dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize rehber olmaya devam edecektir" dedi. Üsteğmen Ülger'in konuşmasının ardından Edirne Belediyesi halk oyunları topluluğu, gösteri sergiledi. Geçit töreninde, askeri birlikler vatandaşlardan yoğun alkış aldı.