Edirne'den kısa kısa
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 5 yeni araç hizmete alındı.
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 5 yeni araç hizmete alındı.
Yeni araçlar, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan tarafından teslim alındı.
Kaymakam Sevgili, emniyetin araç filosunu geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.
- AK Parti İlçe Teşkilatının ziyaretleri
AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ve beraberindeki heyet, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.
Sevgili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Demir'e teşekkür etti.
Demir de Kaymakam Sevgili'ye çalışmalarında başarı diledi.
AK Parti heyeti Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı da ziyaret etti.
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