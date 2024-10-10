AK Parti heyeti Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı da ziyaret etti.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ve beraberindeki heyet, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Yeni araçlar, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan tarafından teslim alındı.

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