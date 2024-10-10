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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 5 yeni araç hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:24
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 5 yeni araç hizmete alındı.

        Yeni araçlar, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan tarafından teslim alındı.

        Kaymakam Sevgili, emniyetin araç filosunu geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

        - AK Parti İlçe Teşkilatının ziyaretleri

        AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ve beraberindeki heyet, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

        Sevgili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Demir'e teşekkür etti.

        Demir de Kaymakam Sevgili'ye çalışmalarında başarı diledi.

        AK Parti heyeti Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı da ziyaret etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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