Arda Güler'den Ancelotti açıklaması: Hiçbir problemimiz yok

A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile arasında hiçbir problem olmadığını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nu gezen oyuncular, zemini inceledi. İncelemelerin ardından Arda Güler, basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.

"CARLO ANCELOTTI İLE ARAMDA HİÇBİR PROBLEM YOK" Bu sene Real Madrid'de aldığı sürelerden memnun olduğunu dile getiren Arda Güler, "Bu sene daha da fazla süre alıyorum. Orada daha da fazla başarılı olmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hiçbir problem yok hocamla aramda. Bazen öyle haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki her maç oynamak isterim. Her oyuncu gibi ama orada dediğim gibi hiçbir problem yok” dedi. REKLAM 🎙️ Arda Güler: Carlo Ancelotti ile aramda bir problem yok. Haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok. Bu sene geçen seneye göre daha fazla süre alıyorum. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. pic.twitter.com/ulSXViHeZb — HT Spor (@HTSpor) October 10, 2024

"AVRUPA'DA YÜKSEK SEVİYEDE OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" Kendisi gibi Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden arkadaşlarının iyi performansının devam etmesini istediğini ifade eden Arda Güler, "Goller, asistler yapmak istiyorum ki ülkemi en iyi şekilde burada da temsil edebileyim. Kerem Aktürkoğlu gittiğinden beri çok iyi bir çıkış yakaladı. Umarım öyle devam eder. O da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ben aynı şekilde, Hakan abi aynı şekilde, Orkun abi aynı şekilde. Avrupa'da oynayan Türk oyuncularımız da inşallah hep yüksek seviyede oynamaya devam ederiz. Buraya da olumlu yansıtacağını düşünüyorum” diye konuştu.