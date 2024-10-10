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        Haberler Dünya BM, İsrail'den Lübnan'ı bombalamayı sonlandırması ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini istedi | Dış Haberler

        BM, İsrail'den Lübnan'ı bombalamayı sonlandırması ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini istedi

        Birleşmiş Milletler, İsrail'den Lübnan'ı bombalamayı sonlandırması ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:42
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        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Fransa'nın talebi üzerine Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.

        Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Topluca şiddeti ve akan kanı durduramamamız kahredici." dedi.

        DiCarlo, "İsrail'in Lübnan'ı bombalamayı sonlandırmasını ve ülkedeki kara kuvvetlerini çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Aynı zamanda Hizbullah ve diğer devlet dışı aktörlerin İsrail'e roket ve füze atışını durdurması gerektiğini ifade eden DiCarlo, Lübnan'da durumun giderek daha alarm verici bir hal aldığını belirtti.

        DiCarlo, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde "kara operasyonlarının" ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmanın yoğunlaştığını kaydetti. İnsani durumun da kötüleştiğini belirten DiCarlo, Lübnan'da sadece 1 haftada 300 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

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        DiCarlo, Lübnan'daki sağlık sektörünün de büyük baskı altında olduğuna işaret ederek, bölgenin topyekun savaşın eşiğinde olduğunu belirtti.

        "TARAFLAR DİPLOMATİK SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRMELİ"

        "Taraflar, başuçlarındaki silahları değil kendilerine sunulan diplomatik seçenekleri değerlendirmeli." diyen DiCarlo, hem Lübnan'ın hem de İsrail'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

        DiCarlo, siviller, sivil altyapılar, insani yardım personeli, sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personelinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

        BM Genel Sekreter Yardımcısı, "Şimdi bu şiddet sarmalını geri çevirme ve İsrail, Lübnan ve tüm bölgeyi felaketin eşiğinden çevirme zamanı." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #lübnan
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