Edirne Valiliği'nden '2 çocuğa taciz' açıklaması

EDİRNE Valiliği, 2 erkek çocuğun tacize uğramasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Edirne Valiliği, kentte 2 erkek çocuğun tacize uğramasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "09.10.2024 tarihinde ilimizde 2 erkek çocuğun fotoğraflarının çekilmesi suretiyle tacizde bulunulduğu iddiasıyla, aileler şikayetçi olmuştur. Derhal emniyet güçlerimizce olayın faili olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Daha sonra şahıs aynı gün adli makamlarca tutuklanmıştır. Çocuğun yüksek yararı gözetilerek adli makamlarca olayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı verilmiş olup bu çerçevede soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.