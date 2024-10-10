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        Edirne Valiliği'nden '2 çocuğa taciz' açıklaması

        EDİRNE Valiliği, 2 erkek çocuğun tacize uğramasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:25
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        Edirne Valiliği'nden '2 çocuğa taciz' açıklaması
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        EDİRNE Valiliği, 2 erkek çocuğun tacize uğramasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

        Edirne Valiliği, kentte 2 erkek çocuğun tacize uğramasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "09.10.2024 tarihinde ilimizde 2 erkek çocuğun fotoğraflarının çekilmesi suretiyle tacizde bulunulduğu iddiasıyla, aileler şikayetçi olmuştur. Derhal emniyet güçlerimizce olayın faili olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Daha sonra şahıs aynı gün adli makamlarca tutuklanmıştır. Çocuğun yüksek yararı gözetilerek adli makamlarca olayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı verilmiş olup bu çerçevede soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

        ‘YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI’

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, süren soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. 'Önemli Duyuru' başlığıyla paylaşım yapan Şahin, "Edirne 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir istismar soruşturması kapsamında söz konusu olaya ilişkin sosyal medya dahil internet medyası, görsel, işitsel ve yazılı basın için yayın yasağı kararı almıştır. Delillerin toplanması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi açısından verilen yayın yasağı kararına titizlikle riayet edilmesi önemlidir. İlgili yargı kararına uyulmayarak yasağı ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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