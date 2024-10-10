Bindiği midibüste, şoförün cüzdanını çaldı

EDİRNE'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüse binen A.F.'nin şoför Eren K.'nin cüzdanını çaldığı anlar, aracın kamerasına yansıdı.

Şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) minibüsüne duraktan yolcu olarak binen A.F., ön koltuğa oturdu. A.F., bir süre seyahat ettikten sonra inme hazırlığı yaparken elinde taşıdığı çantayla şoförün görüş açısını kapatıp, bölmedeki cüzdanını alıp, araçtan inerek uzaklaştı. Eren K. bir süre sonra cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Minibüsün güvenlik kamerasını inceleyen Eren K., cüzdanının çalındığını görerek polise başvurdu.