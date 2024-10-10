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        Bindiği midibüste, şoförün cüzdanını çaldı

        EDİRNE'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüse binen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:55
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        Bindiği midibüste, şoförün cüzdanını çaldı
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        EDİRNE'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüse binen A.F.'nin şoför Eren K.'nin cüzdanını çaldığı anlar, aracın kamerasına yansıdı.

        Şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) minibüsüne duraktan yolcu olarak binen A.F., ön koltuğa oturdu. A.F., bir süre seyahat ettikten sonra inme hazırlığı yaparken elinde taşıdığı çantayla şoförün görüş açısını kapatıp, bölmedeki cüzdanını alıp, araçtan inerek uzaklaştı. Eren K. bir süre sonra cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Minibüsün güvenlik kamerasını inceleyen Eren K., cüzdanının çalındığını görerek polise başvurdu.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin A.F. olduğunu belirleyerek yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Midibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.F.'nin şoförün arkasında çantasıyla oturduğu görülüyor. İneceği durağa yaklaşması ile çantasıyla sürücünün görüş açısını kapatan A.F., bu sırada el çabukluğuyla cüzdanı alıyor. Şoför Eren K. ise durumun farkına varmadan duraktan ayrılıp, yoluna devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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