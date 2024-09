23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

EDİRNE'DE düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Kürek tarihinde ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek organizasyonun startını Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps verdi.

Edirne'de 7-8 Eylül tarihleri arasında Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Toplamda 28 ülkeden 600'e yakın sporcunun katıldığı, Türkiye kürek tarihinde ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyonun açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, takımların temsilcileri ve sporcular katıldı. Açılışta takımların temsilcileri podyuma gelerek seyircileri selamladı.

ERHAN ERTÜRK: SPORCULARI UNUTAMAYACAKLARI BİR ORGANİZASYONLA AĞIRLAYACAĞIZ

İstiklal marşıyla başlayan törende konuşan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'de ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Ertürk, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'ye hoş geldiniz. Avrupa'nın ilk olimpik standartlardaki parkuruna hoş geldiniz. Bazı kısımları halen yapım aşamasında gördüğünüz gibi ama merak etmeyin, çünkü burada hali hazırda iki Türkiye şampiyonası gerçekleştirdik. Bu deneyimle birlikte bu hafta sonu unutamayacağınız bir organizasyonla ağırlayacağımıza eminim. Bu şampiyona için bize katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür etmek istiyorum. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps'e de ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu şartlarda, bu dünya ekonomik koşullarında böyle bir organizasyon düzenlemek gerçekten zor fakat bu saydığım isimler bizi çok güzel desteklediler. Gerçekten çok müteşekkiriz. Bundan sonra burada daha güzel organizasyonlar yapacağımıza inanıyorum. Şampiyonaya katılan her takıma, her atlete ve her antrenöre bol şans diliyorum" dedi.