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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:00
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ş.D. ve M.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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