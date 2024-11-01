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        Cip, yön levhasının direğine çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

        EDİRNE'nin Havsa ilçesinde yol kenarındaki yön levhasını beton direğine çarpan cipin sürücü Doğukan İçem (20) ile Ferit Azat Çölçınar (21) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:50
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        Cip, yön levhasının direğine çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
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        EDİRNE'nin Havsa ilçesinde yol kenarındaki yön levhasını beton direğine çarpan cipin sürücü Doğukan İçem (20) ile Ferit Azat Çölçınar (21) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Doğukan İçem'in kullandığı 59 LA 970 plakılı cip, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp yön levhasının beton direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Doğukan İçem ile Ferit Azat Çölçınar'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan B.A. (31), T.C.U. (22) ve M.K. (20), ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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