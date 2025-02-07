Edirne'de açılacak jeotermal kuyulara köylülerden 400 itiraz dilekçesi

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı 4 köyün sınırları içerisine özel bir firma tarafından açılmak istenen jeotermal kuyulara karşı basın açıklaması yapılarak, toplanan 400 itiraz dilekçesi Kaymakamlığa teslim edildi.

Keşan ilçesine bağlı Kılıç, Türkmen, Akçeşme ve Boztepe köyleri sınırları içerisine özel bir şirket tarafından jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Edirne Valiliği’ne sunulan proje tanıtım dosyalarının incelendiği ve ÇED süreçlerinin başlatıldığı belirtildi. Projenin tanıtım dosyasına göre 585,46 hektar yüz ölçümlü arama ruhsatlı saha içerisinde, her bir sondaj lokasyonu 2 bin metrekare olacak şekilde toplam 7 adet arama amaçlı sondaj çalışmaları planlanıyor. Toplam 14 bin metrekarelik sondaj çalışma alanlarının içerisinde çamur havuzları, konteyner tipi şantiye ile bitkisel toprak ve hafriyat stok alanı gibi kullanılacak yerler de bulunacak. Projede uygun sıcaklıkta jeotermal kaynak bulunması halinde seralarda ısıtma amaçlı kullanılacak.

‘5 BİN 800 DEKAR VERİMLİ TARIM ARAZİSİNİ ELİMİZDEN ALMAK İSTİYORLAR’

Projeye karşı çıkan köylüler, Keşan Kent Konseyi’nin organizatörlüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler de destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, bugün toprağı, suyu, meraları korumak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Çünkü biliyoruz ki bu topraklar sadece taş ve topraktan ibaret değildir, bu topraklar bizim geleceğimizdir, çocuklarımızın ekmeğidir. Yıllardır suya hasret kalmış bu verimli araziler, Hamzadere Barajı’yla berekete kavuştu. Çiftçimiz, üreticimiz suyla buluştu, umutlandı. Ama şimdi ne oluyor? Birileri çıkmış, özel şirketlerin menfaatine, bizim topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor. Çeşitli bahanelerle, türlü vaatlerle göz boyamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, ‘Kaplıca yapacağız, otel yapacağız, sera yapacağız’ Sorarım size, buraya otel mi gerek, üretim mi? Sera mı gerek, çiftçiye destek mi? Atalarımızdan bize miras kalan bu bereketli ovaları özel sektöre devredip, onların kemiklerini sızlatmayın. Bugün bize 40-50 dekar demiyorlar, tam 5 bin 800 dekar verimli tarım arazisini elimizden almak istiyorlar. Sizlere büyük paralar teklif edebilirler, tarlanıza değerinden fazla fiyat biçebilirler. Ama unutmayın, bu topraklar sadece para değil, bir mirastır. Atalarımızdan bize kalan, bizim de çocuklarımıza bırakmamız gereken kutsal bir emanettir. Toprağımızı kaybedersek, ekmeğimizi kaybederiz. Toprağımızı satarsak, geleceğimizi satarız. Gelin, birlik olalım. Gelin, toprağımıza sahip çıkalım. Gelin, bu oyunlara gelmeyelim.”