Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Polisi görünce uyuşturucuyu yeğenine verdi; teyze- yeğene gözaltı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe sonucu aradığı K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisi görünce uyuşturucuyu yeğenine verdi; teyze- yeğene gözaltı
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe sonucu aradığı K.Ç.’nin (15) üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. K.Ç.’nin, polisi görünce uyuşturucuyu yanında bulunan teyzesi B.K.’nın (40) kendisine verdiğini söylemesi üzerine kadın da gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak üzerinde yaptıkları kontrolde, durumundan şüphelendikleri B.K. ve K.Ç.’nin üzerini aradı. K.Ç.’nin üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. K.Ç., teyzesi B.K.’nın polisi görünce içerisinde ne olduğunu bilmediği poşeti kendisine verdiğini öne sürdü. B.K. ve K.Ç., gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        TÜ'de "Osmanlı yapılarında Mimari - Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye" konfe...
        TÜ'de "Osmanlı yapılarında Mimari - Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye" konfe...
        Restorasyonunda sona gelinen Selimiye Camii, Vakıflar Haftası'nda açılacak
        Restorasyonunda sona gelinen Selimiye Camii, Vakıflar Haftası'nda açılacak
        Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygula...
        Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygula...
        Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları başladı
        Kalker ocağına mahkemeden 3'üncü ret
        Kalker ocağına mahkemeden 3'üncü ret
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı