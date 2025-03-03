Polisi görünce uyuşturucuyu yeğenine verdi; teyze- yeğene gözaltı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe sonucu aradığı K.Ç.’nin (15) üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. K.Ç.’nin, polisi görünce uyuşturucuyu yanında bulunan teyzesi B.K.’nın (40) kendisine verdiğini söylemesi üzerine kadın da gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak üzerinde yaptıkları kontrolde, durumundan şüphelendikleri B.K. ve K.Ç.’nin üzerini aradı. K.Ç.’nin üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. K.Ç., teyzesi B.K.’nın polisi görünce içerisinde ne olduğunu bilmediği poşeti kendisine verdiğini öne sürdü. B.K. ve K.Ç., gözaltına alındı.