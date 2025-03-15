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        Çanakkale'ye yürüyen '57'nci Alay' korteji, Edirne'ye ulaştı

        ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne başlayan ve gönüllülerden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 15.03.2025 - 19:35
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        Çanakkale'ye yürüyen '57'nci Alay' korteji, Edirne'ye ulaştı
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        ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne başlayan ve gönüllülerden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıldönümü dolayısıyla 18 Mart Salı günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişilik grup, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden 2 gün önce yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştıkları Keşan'da karşılandı. Burada 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkisinde 27'nci Alay ve 15’inci Hava Bölüğü’nü temsil eden yürüyüşçüler katıldı.

        57’nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, yürüyüşün bu yıl 15’incisini düzenlediklerini belirterek, 57’nci Alay'ın anısını yaşatmak için Çanakkale'ye yürüdüklerini söyledi. Yılmaz, “57’nci Alay cepheye müdahale etmiştir. O an Mustafa Kemal ve 27’nci alay askerleri karşı karşıya geliyor. Mustafa Kemal, askere nereye gittiğini soruyor. Asker de düşmanın geldiğini söylüyor. Mustafa Kemal de ‘Merminiz yoksa süngü takın, yere yatın’ diyor. Süngü takıp, yere yattıklarında İngilizler de yere yatıyor ve Mustafa Kemal orada şu sözü söylüyor, ‘İşte Çanakkale’de muharebelerin kazanıldığı an, bu andır’” dedi.

        ‘BU YOLCULUĞA ONUR VE GURURLA DEVAM EDECEĞİZ’

        27’nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hakan Eşme ise tarihi yolculukta 57’nci Alay ile Keşan’da bir araya geldiklerini ifade ederek, “Tıpkı cephede olduğu gibi düşmana ilk kurşunu sıkan 27’nci Alay askerleri, burada 57’nci alay askerleri ile kucaklaşıyor. Biz bu sembolik yürüyüşümüzü Keşan DOÇEK Derneği olarak 15 yıldan beri sürdürüyoruz. Bu uğurda tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Bu yolculuğu onur ve gururla devam edeceğiz” diye konuştu.

        Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştiren grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın sabah saatlerinde Çanakkale'ye doğru yola çıkacağı bildirildi.

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