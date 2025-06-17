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        TIR'da 50 milyon TL değerinde kehribar ile pırlanta taşlı yüzükler ele geçirildi

        EDİRNE'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 50 milyon lira olan işlenmiş kehribar, ham kehribar ve pırlanta taşlı yüzükler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:30
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        TIR'da 50 milyon TL değerinde kehribar ile pırlanta taşlı yüzükler ele geçirildi
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        EDİRNE'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 50 milyon lira olan işlenmiş kehribar, ham kehribar ve pırlanta taşlı yüzükler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda yurt dışından giriş yapan Ukrayna uyruklu Y.U.'un kullandığı TIR'da yapılan aramada, 5 kilo 640 gram bileklik, tespih, kolye olarak işlenmiş kehribar, 2 kilo 650 gram ham kehribar, 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük ele geçirildi. Piyasa değeri 50 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan Y.U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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