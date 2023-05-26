Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde "adım çöreği" ikram edildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, çocukların yürümeye başlaması sevincini paylaşmak için yakınları tarafından pişirilerek dağıtılan geleneksel lezzet "adım çöreği", Türk Mutfağı Haftası kapsamında katılımcılara ikram edildi.



Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Edirne Olgunlaşma Enstitüsü şefleri tarafından yapılan, halk arasında "adım çöreği", "tay tay çöreği" ve "köstek çözme" gibi isimlerle bilinen çörekler vatandaşların beğenisine sunuldu.

İkram sırasında, yörede doğum gelenekleri arasında yer alan ritüel de gerçekleştirildi. Bir bebeğin ayak bileklerine, annesi tarafından kırmızı kurdele bağlandı. Yere sağlam basması, hayatta dik durması, yıkılmaması, korkusuzca, ardına dönüp bakmaksızın ve daima güvenli adımlarla ilerlemesi dileğiyle çocuğun ayağındaki kurdele kesilerek adım attırıldı.

Daha sonra bebek, annesinin kucağında çöreklerin olduğu tepsinin çevresinden geçirildi.

Dağıtılan çöreklerin içerisine gizlenen parayı bulan kişilere de çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca bebeğe çeyrek altın hediye edildi.

- "Bütün Balkanlar bizim gönül coğrafyamız"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, programda yaptığı konuşmada bir hafta süren etkinliklerin ilçelere de yayılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk mutfağı ve lezzetlerinin tanıtılmasının önemine değinen Aksal, "Edirne serhat şehri, Balkanların başkenti. Türkiye'nin sınırları Edirne'de bitmiyor. Bütün Balkanlar bizim gönül coğrafyamız. Biz Edirne'de Balkan geleneklerini de yaşıyoruz. Ben bu kültürlerimizin gelecek kuşaklara taşınmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle bu yıl 2. kez düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda kente ait lezzetleri tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Gürgendereli ise "adım çöreği" ve "köstek çözme" gibi isimlerle bilinen, Türk dünyasında doğum geleneği olarak yapılan ritüel hakkında bilgi verdi.

Programa Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık da katıldı.

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