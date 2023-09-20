Edirne'de jandarmadan öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların suça sürüklenmesini ve olası ailede şiddet olaylarının önlenmesi için sorumluluk bölgesindeki okulları ziyaret ederek çocuklara eğitim verdi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların suça sürüklenmesini ve olası ailede şiddet olaylarının önlenmesi için sorumluluk bölgesindeki okulları ziyaret ederek çocuklara eğitim verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, eğitim öğretim yılının başlamasıyla, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret etti.

Okullarda zararlı alışkanlıklar başta olmak üzere bir çok konuda çocukları bilgilendiren ekipler, köpek timiyle gösteri yaptı. Öğrencilere boyama kitabı ve çocuk dergisi dağıttı.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.