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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de jandarma ekiplerince öğrencilere güvenli eğitim, akran zorbalığı ve zararlı alışkanlıklar eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:11
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de jandarma ekiplerince öğrencilere güvenli eğitim, akran zorbalığı ve zararlı alışkanlıklar eğitimi verildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince Abalar köyünde öğrencilere güvenli eğitim, akran zorbalığı ve zararlı alışkanlıklar eğitimi verildi. Eğitimde jandarma arama köpeğinin olaylara müdahale etmesi de canlandırıldı.

        Eğitim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        - İtfaiye Haftası

        Keşan'da, İtfaiye Haftası kapsamında tatbikat yapıldı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Kolejindeki tatbikatta öğrenciler olası yangın durumlarına karşı bilgilendirildi.

        İtfaiye ekiplerince yapılan sunumda acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

        Tatbikatta okul bahçesinde kontrollü şekilde yakılan ateş söndürüldü.

        - TÜ Rektörü Tabakoğlu'nun ziyaretleri

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik proje ve faaliyetleri değerlendirildi.

        Tabakoğlu, Bosna Hersek'teki üniversitelerle yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti.

        Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Çetin de yer aldı.

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