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        Trakya Üniversitesinde "Atatürk ve Edirne Sergisi" açıldı

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) Ceren ve Daniş Baykan arşivinden "Atatürk ve Edirne Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:44
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        Trakya Üniversitesinde "Atatürk ve Edirne Sergisi" açıldı
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        Trakya Üniversitesinde (TÜ) Ceren ve Daniş Baykan arşivinden "Atatürk ve Edirne Sergisi" açıldı.

        Edebiyat Fakültesi fuaye alanındaki sergide arşiv belgeleri, fotoğraflar, kazı ekipmanları ve kitaplar izlenime sunuldu.

        TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyaretinin yıl dönümü onuruna düzenlendiğini söyledi.

        Topaloğlu, 100. yıl onuruna Trakya Üniversitesinde birçok etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

        TÜ Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan da katılımcılara sergi hakkında bilgi verdi.

        Sergi, 20 Aralık'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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