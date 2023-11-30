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        Edirne'nin içme suyunun alındığı bölgeye zarar verildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

        Edirne Belediyesi, içme suyunun sağlandığı sisteme zarar verilerek halkın sağlığıyla oynandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:30
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        Edirne'nin içme suyunun alındığı bölgeye zarar verildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu
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        Edirne Belediyesi, içme suyunun sağlandığı sisteme zarar verilerek halkın sağlığıyla oynandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 70'inin Kırklareli Kayalı Barajı'ndan sağlandığı belirtildi.

        Arıtmaya tabi tutulmasına rağmen suda geçmeyen bulanıklık üzerine barajda inceleme yapıldığı, sisteme üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiğinin tespit edildiği ileri sürüldü.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sisteme sabotaj gerçekleştiği şüphesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

        Barajdaki platforma zarar verenlerin Edirne halkının sağlığıyla oynadığını vurgulayan Gürkan, "Bu namussuzluğu, bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada kameralarımızda var. Kamera kayıtlarımıza da arkadaşlarımız bakıyorlar, inceliyorlar. Adli makamlar, kolluk makamları bu namussuzluğu Edirne halkına reva görenleri, yapanları mutlaka tespit edecekler." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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