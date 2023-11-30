Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de,Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE'de,Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, Havsa ilçesinde dün yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri E.O., H.O. ve V.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan PKK şüphelisi M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.K. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ suçundan tutuklandı.
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