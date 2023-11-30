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        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de,Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:40
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de,Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince, Havsa ilçesinde dün yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri E.O., H.O. ve V.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan PKK şüphelisi M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.K. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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