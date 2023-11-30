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        Edirne'de "narkorehber" üniversitelilere bağımlılıkla mücadeleyi anlattı

        Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:52
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        Edirne'de "narkorehber" üniversitelilere bağımlılıkla mücadeleyi anlattı
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        Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        İçişleri Bakanlığınca "Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" çerçevesinde hayata geçirilen "Narkorehber Projesi" kapsamında uyuşturucuyla mücadele alanındaki farkındalığın artırılmasına yönelik eğitimler devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde Fen Fakültesi Mavi Salon'da söyleşi düzenlendi.

        Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları üniversite öğrencilerine tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile bağımlılıktan korunma konusunda bilgiler verdi.

        Söyleşinin sonunda polisler öğrencilerin soruların cevapladı.

        Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke düzeyinde başlatılan bağımlılıkla mücadelenin üniversitelerde de hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Emniyet iş birliğinde tüm fakültelerde eğitimler düzenlediklerini belirten Tüküç, "'Sağlıklı bir toplum gençlerin eseri olacak' sloganıyla narkorehber polisler eğitimler vermeyi sürdürüyor. Her yeni eğitim öğretim döneminde bu eğitimlerimiz yapılıyor." dedi.

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